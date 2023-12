Magma: Eccellenza nel Made in Italy Sportswear, Premiata al Binews 2023. Il 30 Dicembre al Teatro Colosseo di Baiano l’attesa Premiazione per il Brand Irpino

Il prestigioso premio Binews 2023 si prepara a rendere omaggio all’eccellenza del Made in Italy nel settore dello sportswear, con l’azienda Magma pronta a ricevere il riconoscimento meritato. Fondata nel 2018 dal dott. Maurizio Sole, Magma ha rapidamente guadagnato un’importante posizione nel mondo dell’abbigliamento tecnico sportivo, distinguendosi per la produzione di capi e accessori personalizzati per diverse discipline sportive.

La premiazione si terrà il prossimo 30 dicembre presso il Teatro Colosseo di Baiano, dove Magma avrà l’onore di essere riconosciuta come marchio di qualità nel panorama sportivo. L’azienda, con sede a Manocalzati (AV), in via Provinciale n. 5, ha affermato la sua presenza sul mercato attraverso il Magma Store di Avellino, rivenditori autorizzati e il proprio negozio online www.magmasport.it.

Magma non è solo un brand di successo, ma è anche un punto di riferimento come sponsor tecnico per numerose squadre sportive di rilievo. Tra queste, l’Avellino Calcio, la DelFes, la Felice Scandone e la Sandro Abate Five Soccer godono del supporto di Magma. L’azienda ha esteso la sua influenza oltre i confini regionali, sponsorizzando anche il Cassino Calcio, la Pistoiese, il Ragusa e il Canicattì, solo per citarne alcuni.

La Federazione Sportiva Italiana della Danza ha trovato in Magma un prezioso sponsor ufficiale, dimostrando così la versatilità del marchio nel supportare discipline sportive diverse.

Magma, in pochi anni, si è distinta come marchio di qualità nel settore sportswear, puntando su continuità e innovazione, e distinguendosi per la produzione rigorosamente Made in Italy. L’azienda si è guadagnata la sua posizione di prestigio grazie a una mentalità dinamica, allineata alle tendenze del settore e attenta alle esigenze dei consumatori. La cura dei dettagli, l’artigianalità e l’eccellenza sono al centro della filosofia Magma, e il premio Binews 2023 è una testimonianza del riconoscimento di queste qualità straordinarie nel panorama aziendale italiano.