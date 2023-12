S. GRAZIANO VESCOVO

Settimana n. 51

Giorni dall’inizio dell’anno: 352/13

A Roma il sole sorge alle 07:33 e tramonta alle 16:40 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:59 e tramonta alle 16:40 (ora solare)

Luna: 11.53 (lev.) 23.01 (tram.)

Proverbio del giorno:

Dicembre oscuro annunzia buona annata.

Aforisma del giorno:

Nessun piacere ha gusto per me se non lo posso comunicare. (M. de Montaigne)