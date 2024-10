LAURO. “Un Amico Indimenticabile: Ricordo di Massimiliano Siniscalchi”

“I veri amici sono quelli che non lasciano mai il tuo cuore, anche se per un po’ lasciano la tua vita. Anche dopo anni, con loro ricominci esattamente da dove avevi lasciato, e anche se muoiono, non moriranno mai nel tuo cuore. Mi manca tanto il tuo sorriso smagliante di sempre. Ricordo ancora quando sei venuto a #Milano per il tuo concorso e avevi scelto me come amico per trascorrere quei giorni felici, allegri e pieni di entusiasmo. Ricordo ancora le vie di #Milano, i tuoi scherzi, la tua allegria, il tuo perbenismo, la tua grinta #lauretana che non ti è mai mancata. Voglio portare con me tutti questi ricordi e ricordarmi sempre di te! Un grande professionista, umile, leale, sincero, cordiale, affettuoso con tutti. Ci manchi, e mancherai a tutta la comunità del Vallo di #Lauro. #Avvocato #Massimiliano #Siniscalchi.”

Giuseppe Rubinaccio