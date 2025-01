La magia della festa di Sant’Antonio Abate a Cicciano: il 18 gennaio, una notte di falò, tammurriate e tradizione

Nel cuore della Campania, Cicciano si prepara a vivere uno degli eventi più attesi e suggestivi dell’anno: la festa di Sant’Antonio Abate. Questa tradizione secolare, che unisce fede, folklore e musica popolare, raggiunge il suo apice il 18 gennaio, con la spettacolare notte dei falò e la coinvolgente tammurriata.

I falò: simboli di purificazione e rinascita

La serata prende vita con l’accensione dei falò, chiamati “cippi”, che illuminano ogni angolo del paese. Questi fuochi non sono solo spettacolari, ma carichi di significati antichi: sono simboli di purificazione, protezione e rinnovamento, un rito collettivo che affonda le sue radici nelle tradizioni contadine. I falò, accesi in onore di Sant’Antonio Abate, il protettore degli animali e dei campi, diventano un luogo di incontro e convivialità, dove il calore del fuoco si mescola a quello umano.

La tammurriata: il ritmo che unisce

Ma il cuore pulsante della serata è la tammurriata ‘ncop Sant’Antonio, un evento imperdibile che richiama appassionati e curiosi da tutta la regione. Al ritmo ipnotico della tammorra, dei tamburi e degli altri strumenti tradizionali, la piazza di Cicciano si trasforma in una grande festa popolare. La danza si accende intorno ai falò, coinvolgendo tutti in un rituale collettivo che celebra la vita, le radici e l’identità culturale di un’intera comunità.

Un invito alla festa

Partecipare alla notte del 18 gennaio a Cicciano significa immergersi in un’atmosfera unica, dove passato e presente si fondono in una celebrazione autentica. I falò, la musica e la danza vi regaleranno emozioni indimenticabili. Ad accompagnare la serata, ci saranno anche sapori tipici: vino locale, piatti tradizionali e il calore dell’ospitalità campana.

Cicciano vi aspetta per farvi vivere una notte magica, tra la luce dei falò e il ritmo della tammorra. Non mancate: Sant’Antonio, i suoi falò e una comunità intera vi accoglieranno con entusiasmo. Segnate la data, 18 gennaio, e preparatevi a lasciarvi conquistare dalla magia di una tradizione che non smette mai di emozionare. Venite a ballare, cantare e celebrare: la tammurriata ‘ncop Sant’Antonio è un’esperienza da non perdere.