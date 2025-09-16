La Campania è a rischio desertificazione: cause, conseguenze e solite

L’Italia sta affrontando una delle crisi idriche più gravi degli ultimi anni, con oltre un quinto del territorio nazionale a rischio desertificazione. Temperature elevate, inquinamento, cambiamenti climatici e scarse precipitazioni sono tra le principali cause di questa emergenza, i cui effetti sono ormai sotto gli occhi di tutti e le cui conseguenze future potrebbero essere drammatiche.

La crisi idrica in Campania

Nell’estate del 2023, il Po era in secca, sulle Alpi mancava la neve e i bacini del Cilento e del Lago di Conza registravano un calo preoccupante. A distanza di tre stagioni, la situazione non è migliorata, e la siccità sta diventando una minaccia costante per il nostro Paese.

Secondo SkyTg24, l’Italia tra i Paesi con più punti caldi nella mappa globale.

Anche in Campania, gli eventi di siccità estrema stanno diventando sempre più frequenti, mettendo a dura prova le risorse idriche della regione. I principali fiumi della Campania settentrionale – il Sele, il Volturno e il Garigliano – da oltre quattro anni registrano livelli criticamente bassi.

La provincia di Avellino, con il suo vasto bacino idrico, è storicamente la principale fonte di approvvigionamento per gran parte della regione, inclusa Napoli e persino la Puglia.

Tuttavia, anche in Irpinia si assiste a una crescente razionalizzazione dell’acqua, complice la scarsa manutenzione delle infrastrutture idriche che porta a ingenti dispersioni lungo la rete di distribuzione.

L’allarme sulla desertificazione e i suoi effetti

Le ripercussioni della siccità non sono solo ambientali, ma anche economiche e sociali. L’acqua è una risorsa fondamentale per l’agricoltura, l’industria e la vita quotidiana, e la sua carenza genera danni significativi a lungo termine:

Degrado del suolo : la siccità porta a una progressiva impoverimento del terreno , con una ridotta capacità di trattenere acqua e nutrienti.

: la siccità porta a una progressiva , con una ridotta capacità di trattenere acqua e nutrienti. Perdite in agricoltura : la mancanza di piogge e il razionamento dell’acqua minacciano le coltivazioni, mettendo a rischio l’economia locale.

: la mancanza di piogge e il razionamento dell’acqua minacciano le coltivazioni, mettendo a rischio l’economia locale. Aumento della temperatura urbana: la riduzione della vegetazione e dei bacini idrici porta a un incremento delle isole di calore nelle città.

Le soluzioni devono partire sia da politiche governative strutturate sia da un uso più consapevole delle risorse idriche da parte di cittadini e aziende.

Cosa possiamo fare per contrastare lo spreco d’acqua?

Il futuro dell’acqua è anche nelle nostre mani. Ognuno di noi può contribuire a ridurre il consumo e a preservare questa risorsa fondamentale con semplici gesti quotidiani.

Consigli per risparmiare acqua in casa

Evitare di sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie, risparmiando fino a 38 litri d’acqua per lavaggio.

prima di metterli in lavastoviglie, risparmiando per lavaggio. Installare riduttori di flusso nei rubinetti e soffioni della doccia, per abbattere il consumo d’acqua fino al 50% .

nei rubinetti e soffioni della doccia, per abbattere il consumo d’acqua fino al . Riutilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per irrigare le piante.

di frutta e verdura per irrigare le piante. Scegliere elettrodomestici a basso consumo idrico, come lavatrici e lavastoviglie di classe energetica elevata.

Risparmiare acqua in agricoltura

Utilizzare sistemi di irrigazione interrata o a goccia per ridurre l’evaporazione e distribuire l’acqua in modo più mirato.

o per ridurre l’evaporazione e distribuire l’acqua in modo più mirato. Coltivare piante resistenti alla siccità , come graminacee e varietà autoctone meno esigenti in termini di irrigazione.

, come graminacee e varietà autoctone meno esigenti in termini di irrigazione. Recuperare e riutilizzare l’acqua piovana , integrandola nei sistemi di irrigazione aziendali. Si possono installare dei serbatoi in polietilene per immagazzinare l’acqua per poi utilizzarla nei periodi più critici.

, integrandola nei sistemi di irrigazione aziendali. Si possono installare dei per poi utilizzarla nei periodi più critici. Ottimizzare la gestione del suolo, migliorando la capacità di trattenere l’umidità con tecniche come la pacciamatura naturale.

Efficienza idrica per le aziende

Monitorare i consumi e implementare tecnologie di riciclo dell’acqua nei processi produttivi.

e implementare dell’acqua nei processi produttivi. Utilizzare impianti di depurazione per riutilizzare l’acqua di scarto.

per riutilizzare l’acqua di scarto. Evitare sprechi nei processi di raffreddamento e pulizia industriale attraverso il recupero e la filtrazione dell’acqua.

attraverso il recupero e la filtrazione dell’acqua. Promuovere iniziative aziendali per la riduzione dello spreco idrico, sensibilizzando dipendenti e stakeholder.

Un futuro sostenibile: il ruolo delle istituzioni e delle politiche ambientali

L’allarme sulla crisi idrica globale è stato lanciato da tempo, tanto che l’ONU ha istituito la Giornata Mondiale per la Lotta alla Desertificazione e alla Siccità il 17 giugno. Inoltre, nel PNRR sono stati previsti oltre 4,3 miliardi di euro di investimenti per il settore idrico, volti a migliorare la gestione delle risorse e a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione.

Tuttavia, queste misure non bastano: è necessario un cambiamento culturale che porti a un uso più consapevole e responsabile dell’acqua. Ognuno di noi ha un ruolo cruciale in questa sfida e con piccoli accorgimenti quotidiani possiamo fare la differenza per garantire alle future generazioni una risorsa fondamentale come l’acqua.

Con il giusto impegno collettivo, possiamo preservare il nostro patrimonio idrico e affrontare le sfide della siccità e della desertificazione con maggiore consapevolezza e azioni concrete.