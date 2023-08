IRPINIA. Auto in sosta in fiamme, doppio intervento dei caschi rossi

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la notte appena trascorsa sono stati impegnati in un doppio intervento che ha riguardato incendi di autovetture. Il primo si è verificato intorno alle 03’30 a Solofra in via Sant’Andrea, dove sono andate a fuoco due auto e danneggiata una terza parcheggiata nei pressi. Le fiamme che hanno avvolto interamente i due veicoli sono state spente e messo in sicurezza l’area. Danni si sono registrati alla facciata dell’abitazione limitrofa, e nessuna conseguenza per i residenti, oltre tanto spavento. Sul posto i Carabinieri della locale stazione per i rilievi di propria competenza. A seguire alle ore 04’15, un’altra squadra della sede centrale del Comando di via Zigarelli, è intervenuta a Monteforte Irpino, in via Nazionale sempre per la stessa tipologia di intervento, dove un’autovettura in sosta è andata a fuoco. Anche in questo caso le fiamme sono state spente, e qui si è registrato il danneggiamento di un’altra autovettura parcheggiata nei pressi ed un contatore del gas. A Monteforte sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Forino.