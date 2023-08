Mugnano – Oggi inizia il mese filomeniano – bicentenario del miracolo della Statua (1823-2023)-programma della prima settimana

“Agosto non è un mese di ferie, ma un mese intenso in cui si prega e ci si riunisce, è il mese filomeniano” così il Rettore don Giuseppe Autorino.

Oggi inizia infatti il mese filomeniano che, come da calendario e da tradizione, sarà ricco di appuntamenti. Si inizia stasera con il triduo in onore di San Giovanni Maria Vianney che sarà celebrato nei vari rioni (martedì rione scuole medie, mercoledì rione Campo e giovedì piazzetta Curato d’Ars). Venerdì festa liturgica del Santo Curato d’Ars e la Santa Messa sarà celebrata alle 10 e alle 19. A conclusione della messa serale sarà presentato il “nuovo sito web del Santuario di Santa Filomena’.

Domenica 6 agosto alle 10 ci sarà la solenne intronizzazione della Statua Miracolosa di Santa Filomena con la processione lungo il viale De Lucia e la presenza dei portantini di San Matteo. La Statua predetta fu donata nel 1806 dal Cardinale Luigi Ruffo Scilla, Arcivescovo di Napoli. Nei festeggiamenti dell’agosto del 1823 trasudò “sacra manna” per tre giorni consecutivi e il miracolo venne documentato dalle autorità. La Statua Miracolosa è stata benedetta da Papa Francesco lo scorso maggio. Questi dunque gli appuntamenti della prima settimana del mese filomeniano nell’anno in cui ricorre il bicentenario del miracolo della Statua. (L. Carullo)