I controlli alla “movida” napoletana da parte delle Forze dell’ordine.

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Decumani e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli in zona Chiaia, al centro storico e al Vomero.

Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato San Ferdinando, nelle vie Chiaia, Carducci, Partenope, dei Mille, Riviera di Chiaia, corso Vittorio Emanuele e nelle piazze dei Martiri, Trieste e Trento, Vittoria e Amendola hanno identificato 26 persone e controllato un esercizio commerciale.

Gli agenti del Commissariato Decumani nel centro storico, ed in particolare nelle piazze San Domenico Maggiore e Bellini, in piazzetta Nilo, nelle vie Mezzocannone e Costantinopoli, in largo Banchi Nuovi e largo San Giovanni Maggiore, hanno identificato 24 persone.

Infine, gli agenti del Commissariato Vomero hanno effettuato controlli a San Martino, nelle vie Falcone, Scarlatti e Giordano e nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro dove hanno identificato 77 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, e contestato 6 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata e transito in area pedonale.