Grottolella celebra la Festa del Ringraziamento e il Pranzo del Contadino

Il 10 novembre 2024, la Parrocchia di Sant’Egidio Abate di Grottolella (AV) organizza una giornata di celebrazioni e gratitudine, conosciuta come la **Festa del Ringraziamento**. Questo evento è dedicato alla riconoscenza verso la terra e il lavoro degli agricoltori, oltre a celebrare il rapporto tra l’uomo e la natura. La giornata è patrocinata dal Progetto Policoro, un’iniziativa rivolta ai giovani e al mondo del lavoro in ambito cattolico, con il coinvolgimento della comunità locale e delle autorità.

Programma della Giornata

Il programma, ricco di momenti spirituali e sociali, ha inizio alle **9:00** con il **raduno degli automezzi agricoli in Piazza Municipio**. Alle **11:00**, è prevista la **celebrazione eucaristica** per unire in preghiera la comunità e rendere omaggio agli agricoltori. A mezzogiorno, sempre in Piazza Municipio, il sindaco **Antonio Spiniello** porterà il suo saluto e Don Marcelo Tahuil impartirà la **benedizione agli automezzi agricoli**.

Alle **13:00** si svolgerà l’atteso **Pranzo del Contadino**, un momento conviviale organizzato presso il centro parrocchiale, dove i partecipanti potranno gustare i prodotti locali e riscoprire i sapori genuini della tradizione. Durante il pranzo, è previsto un servizio di animazione dedicato ai bambini, rendendo la giornata piacevole e inclusiva per tutta la famiglia.

Un Evento di Solidarietà e Condivisione

Con lo slogan “RiViviamo insieme quei momenti di solidarietà e condivisione”, l’evento vuole far rivivere l’antico spirito comunitario che una volta caratterizzava il mondo agricolo. Stand enogastronomici con prodotti delle aziende agricole locali saranno presenti per tutta la mattinata, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere e acquistare prodotti tipici del territorio.

Invito alla Comunità

La consigliere delegata **Brunella Nigro** e il sindaco **Antonio Spiniello** invitano la cittadinanza a partecipare numerosa, sottolineando l’importanza di un evento che celebra la ricchezza della terra e il lavoro agricolo, pilastri fondamentali della comunità di Grottolella.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 3392029088.

Questa festa è un’occasione speciale per ritrovarsi come comunità, riscoprendo il legame con la natura e rendendo grazie per i frutti della terra.