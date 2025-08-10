Forino tira un sospiro di sollievo: ritrovata a Salerno Marika Di Maio dopo 24 ore di ricerche

Forino – Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda che nelle ultime ore aveva tenuto con il fiato sospeso un’intera comunità. Marika Di Maio, 32 anni, originaria di Forino, era scomparsa da circa 24 ore, facendo scattare una vasta operazione di ricerca che ha visto impegnati vigili del fuoco, volontari e tanti cittadini.

La giovane era stata vista l’ultima volta nella giornata di ieri, prima che di lei si perdessero le tracce. La notizia della scomparsa si era rapidamente diffusa, mobilitando non solo le forze dell’ordine ma anche amici, conoscenti e numerosi volontari che, senza sosta, hanno battuto palmo a palmo le aree circostanti.

Questa pomeriggio, il lieto fine: Marika è stata ritrovata a Salerno, in buone condizioni di salute. Le circostanze del suo allontanamento non sono ancora state chiarite, ma la cosa più importante, sottolineano i soccorritori, è che sia stata rintracciata e messa in sicurezza.

Il sindaco di Forino, così come molti concittadini, ha espresso profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alle ricerche, ricordando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini nei momenti di emergenza.