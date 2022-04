Forino (Av): Un’ Irpina nella Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Suor Daniela Del Gaudio dona lustro all’ intera Provincia ed alla Città di Forino

Suor Daniela Del Gaudio dona lustro all ‘ intera Irpinia ed alla Città di Forino. Mai un prelato ecclesiastico a nostra memoria é entrato a far parte di questo importantissimo Ente Ecclesiastico che svolge funzione di alto rango a livello internazionale. Infatti la Pontificia accademia mariana internazionale (PAMI) è una delle sette accademie pontificie coordinate dal Pontificio consiglio della cultura.

La PAMI è un ente per il coordinamento degli studiosi e dei cultori di mariologia di tutto il mondo. Il suo compito è quello di riunire e favorire lo scambio di idee ed esperienze tra la pluralità degli esperti di questa disciplina appartenenti alle principali confessioni cristiane (cristiani ortodossi, protestanti, e cattolici). Riunisce i cultori di mariologia di tutto il mondo nel Congresso mariologico mariano internazionale che celebra ogni 4 anni.

Tra le funzioni della PAMI vi è il coordinamento delle varie società mariologiche nazionali, dei cultori e dei docenti di mariologia. Suo scopo principale è poi quello di organizzare – attraverso i suoi specialisti e soci – congressi, convegni, forum, giornate di studio e catechesi per quanti chiedono di approfondire la conoscenza integrale di Maria, madre di Gesù.

In linea con le direttive della Congregazione per l’educazione cattolica, la PAMI indirizza la ricerca e lo studio come pure la devozione e la pietà popolare ad “evitare presentazioni unilaterali della figura e della missione di Maria, a detrimento della visione d’insieme del suo mistero” (Maria nella formazione intellettuale).

Alla PAMI è stato affidato anche il coordinamento dei docenti di mariologia per i quali organizza periodici incontri. Complimenti Suor Daniela il suo illustre compito potrà solo onorare Forino e l’ intera Irpinia. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo