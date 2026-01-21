Forino (Av): Rapina in pieno Centro alla Cartolibreria il “Cappellaio Matto”. Minacciati i titolari

Momenti di panico e terrore nel pieno centro di Forino. in via Pezze, intorno alle ore 18:30 di ieri, alcuni balordi hanno preso d’assalto la cartolibreria Il Cappellaio Matto, minacciando di morte con un “piede di porco” la titolare Rosalia Spolverino è la madre e la figlioletta.

Una notizia alquanto funesta, vergognosa e indecente per una cittadina non abituata a questo tipo di episodi criminosi. Un fatto che scuote l’intera comunità, anche perché la dottoressa Spolverino è da sempre impegnata nel sociale e al fianco di tutti, ma soprattutto per le efferate e violente modalità con cui è stato compiuto l’assalto, che avrebbero potuto avere conseguenze gravissime per la stessa Rosalia, per la madre e per la povera bambina.

Il delinquenziale episodio è ora al vaglio dei Carabinieri della locale Stazione, con l’auspicio che le indagini possano condurre al più presto all’individuazione degli scellerati autori.

Daniele Biondi