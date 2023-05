Dichiarazione dell’amministrazione comunale di Pomigliano D’arco Sull’interrogazione Bonelli-Borrelli al Ministro dell’Interno

Prima dello svolgimento delle elezioni amministrative, lo scorso 10 maggio gli onorevoli Bonelli e Borrelli hanno formulato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dell’Interno sulle parole dell’attuale sindaco di Pomigliano d’Arco Raffaele Russo, nel corso di un comizio pubblico in campagna elettorale. Si tiene a precisare che mai il sindaco ha detto, come sostengono gli interroganti, di voler cacciare il Comandante Luigi Maiello. Non sono parole che ha mai pronunciato. Piuttosto proprio perché il sindaco Russo ritiene che la polizia municipale ora più che mai debba quadruplicare il proprio impegno è necessario che il comandante Maiello possa svolgere al meglio ciò che è di sua competenza e piuttosto che farlo andare via da Pomigliano, la nuova amministrazione comunale ha deciso di revocare con una delibera di giunta la convenzione in essere con il Comune di Giugliano per il distaccamento del comandante in quella Città.