Convegno “Dante, l’Inferno, Saffo” presso la Chiesa del Purgatorio il 27 ottobre 2024

Il prossimo 27 ottobre 2024, alle ore 19:00, presso la storica Chiesa del Purgatorio a Cerignola , avrà luogo un evento culturale imperdibile intitolato “Dante, l’Inferno, Saffo”, organizzato dall’associazione Art&Fatti APS. La serata sarà un’importante occasione per esplorare temi letterari e artistici attraverso la lente della Divina Commedia di Dante e della poesia di Saffo, figura centrale della lirica greca antica.

Il prof. Mauro di Ruvo, critico d’arte, presenterà il romanzo “Pasqualino Apparatagliole”, edito proprio a Grottaminarda, nell’Irpinia. Sarà un’occasione per discutere non solo del libro, ma anche delle profonde connessioni tra arte, letteratura e cultura che attraversano secoli e che collegano Dante e Saffo in un dialogo eterno.

Introduzioni e moderazione

L’incontro sarà introdotto dal dott. Luca Gasparro, presidente dell’associazione Art&Fatti APS, e da don Gerardo Rauseo, rettore della Chiesa del Purgatorio, che daranno il benvenuto ai partecipanti in uno spazio sacro e carico di significato storico. A moderare il convegno sarà la prof.ssa Rosaria Giannatempo, docente di Letteratura Italiana, che guiderà il pubblico attraverso le riflessioni sui due pilastri della cultura occidentale rappresentati da Dante e Saffo.

Relatori d’eccezione

Il convegno vedrà la partecipazione di due figure di spicco:

– On. Francesco Bonito, Sindaco della città di Cerignola, che offrirà un intervento sui valori della cultura e della storia nella realtà locale e internazionale.

– Dott. Mauro di Ruvo, classicista e critico d’arte, il quale esporrà una relazione approfondita sul rapporto tra arte, poesia e critica. Durante l’evento, Di Ruvo presenterà anche il suo ultimo libro intitolato “Pasqualino Apparatagliolio”, edito a Grottaminarda, nell’Irpinia.

Un’occasione di cultura

L’evento, che si svolge in collaborazione con enti locali e istituzioni culturali, è parte di un ciclo di incontri volti a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio letterario e artistico italiano. La Chiesa del Purgatorio, nota per il suo valore storico-artistico, sarà la cornice perfetta per questo viaggio tra poesia e inferni danteschi, arricchito dalle suggestioni della poetessa greca Saffo.

Dettagli organizzativi

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti gli appassionati di letteratura, arte e storia. È consigliata la prenotazione anticipata, vista la limitata disponibilità di posti. Questo evento si preannuncia come un importante momento di riflessione culturale e di scoperta di nuove prospettive su opere immortali che continuano a ispirare generazioni di studiosi e artisti.

Non mancate a questo appuntamento con la grande letteratura, dove Dante e Saffo si incontrano in un dialogo senza tempo.