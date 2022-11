Contrada (Av): Lotta ai Tir Selvaggi . Inflessibile il Sindaco De Santis che promette una linea dura ed intransigente verso i trasgressori.

Era il 2 Agosto c.a., allorquando prendeva il via “l’Azione Sinergica” posta in essere dai Comuni di Avellino, Montoro, Contrada, e Forino per bloccare il passaggio di Tir che superano le 6 tonnellate di peso, come già previsto da apposita ordinanza provinciale, a seguito dell’inizio dei lavori alla galleria di Solofra.

Tale situazione stava comportando problemi enormi sia in termini di viabilità che di sicurezza agli automobilisti, rendendo particolarmente complicata anche la vita ai residenti. Infatti in quel giorno a Palazzo di Città, i Sindaci dei Comuni interessati Gianluca Festa (Avellino), Girolamo Giaquinto (Montoro), Pasquale De Santis (Contrada) e Antonio Olivieri (Forino), affiancati dai comandanti della Polizia Locale, si riunironoper definire una strategia comune.

Si decise di porre in essere dei posti di blocco nei punti cruciali contro questi ” mostri Stradali”: uno posizionato sulla direttrice Avellino-Montoro all’altezza del carcere di Bellizzi, altri due, invece, all’ingresso di Montoro Nord e Montoro Sud, un altro ancora sul territorio del Comune di Forino ed un altro sul territorio del Comune di Contrada . L’ intenzione era quella di costringerà ad una inversione di marcia quanti lungo la direttrice Montoro-Avellino avessero provato il passaggio .Tutto bello, tutto ottimo , buonissime intenzioni , ma in conclusione dei fatti nullo di nuovo e’ accaduto con “TIR SELVAGGI” in azione giorno, pomeriggio e notte. La cosa non è andata davvero giù al Sindaco di Contrada De Santis il quale è sceso in strada in prima persona al fianco dei Vigili Urbani irrorando sanzioni a destra ed a manca, ai molteplici trasgressori. Lo stesso De Santis ha dichiarato di essere meravigliato dal comportamento dei Comuni limitrofi , visto che la problematica riguarda anche loro , ma sempre non sia avvertita a dovere.

Alla stessa maniera ha voluto ben ribadire che la ” lotta” verso questi “Tir” selvaggi è solo all’ inizio , visto che di mezzo ne va la salute, l’ incolumità stradale dei propri cittadini. Allo studio con dei professionisti napoletani l’ applicazione anche della sanzione di ” Reato di Inquinamento Ambientale” che condurrà alla confisca dei TIR ai trasgressori. Daniele Biondi