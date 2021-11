Continuano i viaggi a bordo dello storico Treno del Paesaggio, “Irpinia Express”

Tutti in carrozza! Si parte per una nuova avventura a bordo dell’Irpinia Express. Un’esperienza unica e “inebriante”, da assaporare lentamente sullo storico ALn668 serie 1800, ribattezzato il Treno del Paesaggio, pronto a catapultare i viaggiatori tra borghi caratteristici e vigneti dalle mille sfumature.

Prossimo appuntamento, domenica 14 novembre, con partenza, alle 9, dalla stazione di Avellino, direzione: Montefalcione e Lapio. Un vero e proprio salto indietro nel tempo, alla scoperta dell’Irpinia più autentica, trasportati da automotrici vintage, che rievocano i fasti della linea Avellino-Rocchetta, riaperta per finalità turistiche, grazie all’intervento della Fondazione FS e della Regione Campania, in collaborazione con l’Associazione InLocoMotivi.

Prima sosta a Montefalcione, dove si avrà un’ora e venti per girare la località, poi, di nuovo in carrozza per raggiungere Lapio. L’accoglienza all’antico borgo sarà a cura di Sistema Irpinia. Qui, chi vorrà, potrà partecipare a una visita guidata (a pagamento con prenotazione obbligatoria) al Palazzo baronale dei Filangieri, posto nel punto più alto del centro storico che, successivamente si potrà girare in lungo e in largo. A seguire, pranzo al sacco o in uno dei ristoranti della zona.

Nel pomeriggio, degustazione di vini e prodotti tipici, nella suggestiva cornice di palazzo Filangieri o walking tour per il borgo con opzione chiese aperte. Poi, tutti in stazione per il rientro ad Avellino.

“I viaggi all’insegna dell’Irpinia Express – fanno sapere dall’Associazione InLocomotivi – proseguiranno fino a dicembre. Per l’esperienza che proponiamo, c’è stato un interesse che è andato ben oltre le nostre aspettative e ci spiace non poter accontentare tutti, perché purtroppo abbiamo a disposizione un numero limitato di posti, ridotto ulteriormente dalle prescrizioni anti Covid. Per il prossimo anno – concludono – faremo il possibile per cercare di avere più treni e coinvolgere più paesi lungo la tratta”.

Per prenotare una passeggiata, scoprire tutti i dettagli e le date relativi all’Irpinia Express, basterà collegarsi al sito www.irpiniaexpress.com e consultare la sezione “prossimi treni”.

Nella descrizione del programma è indicata la possibilità di visite guidate (da prenotare agli indirizzi indicati) e vengono segnalati i ristoranti della zona raggiungibili a piedi (anche questi da prenotare per tempo).

La prenotazione del biglietto, una volta scelta la data, è da effettuare su: trenistorici@fondazionefs.it.

Dopo aver consultato il sito, si potranno chiedere ulteriori informazioni ai numeri: 3291221625 Annalisa oppure 331 1085593 (dalle 16 alle 20) Valentina.

