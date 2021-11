COLTIVARE IL FUTURO: L’Istituto “Caravaggio” di San Gennaro Vesuviano (Na) tra i migliori Istituti Tecnici Agrari d’Italia.

Il prestigioso Istituto Superiore, diretto dal DS Carmine Strocchia, che comprende Liceo Scientifico, Liceo Artistico e Istituto Agrario, si segnala, ancora una volta, per la qualità della sua attività formativa improntata alla salvaguardia e alla promozione del Territorio, tramite la valorizzazione delle sue tipicità, e con particolare Attenzione all’adozione di pratiche agricole sostenibili e rispettose per l’ambiente.

In un recente servizio della rubrica “Mezzogiorno Italia” di RAI3 sono state messe in evidenza le attività teorico-pratiche dell’Istituto Tecnico Agrario, che si svolgono non solo in aula ma, grazie a un corpo docente particolarmente motivato e preparato, nei vari laboratori (di chimica, di biologia, di industrie agrarie) e nell’Azienda Agricola e Fattoria Didattica di circa 4 ettari di cui è dotato l’Istituto, che comprende campi, vigneti, serre e giardini di erbe aromatiche.

Come evidenziato dal bel servizio di RAI3, gli studenti hanno la soddisfazione di affiancare all’apprendimento teorico la realizzazione di prodotti agricoli finiti e/o trasformati, come: primizie, conserve, liquori, vini e formaggi.

