CLIQUOT LE CAFE’ SCENDE IN CAMPO COME NUOVO PARTNER DELLA SCANDONE AVELLINO

Nell’attesa di scendere nuovamente in campo per mettere alle spalle la sconfitta contro la capolista Molfetta, la dirigenza biancoverde non smette di lavorare e punta sempre più ad implementare i suoi partner commerciali. In merito a ciò la società cara al patron Trasente, è lieta di annunciare una nuova e importante collaborazione, questa volta con il rinomato e storico Bar Pasticceria “CLIQUOT LE CAFE’” di Atripalda che ha deciso di sposare il progetto della nuova società sportiva avellinese mettendo a disposizione tutta la sua competenza e qualità nella gestione e nell’erogazione dei servizi dell’area hospitality, allestita all’interno del Pala “Del Mauro” durante l’intervallo di ogni match dell’Asd Felice Scandone.

Entusiasta e soddisfatto il titolare del noto locale commerciale atripaldese, Gerardo Iannaccone:

“Siamo felici e al tempo stesso orgogliosi di dare il nostro contributo a questo nuovo e importante progetto sportivo. Lo sport è un grande sinonimo di passione ed appartenenza, valori fondamentali e imprescindibili per la nostra società che ci hanno spinto a partecipare, in modo attivo, a questa giovane rinascita di un movimento che ha dato lustro a tutta la nostra irpina con la speranza di poter rivivere presto i fasti di un tempo”.