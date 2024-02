CIMITILE. Inizia ‘Raccontami di te’: un nuovo progetto a Cimitile promosso da diverse associazioni

Ieri sera presso la Sala consiliare del Comune di Cimitile é partito un nuovo progetto. “Raccontami di te”, un progetto nato dall’incontro di diverse associazioni quali: Aned, Cif sez Cimitile, Genitori del Sud, Gruppo Aido Nola-Cimitile e Terra Mia APS.

Con l’avvio di questo progetto le Associazioni affronteranno varie tematiche attraverso la presentazione di libri, le cui peculiarità e caratteristiche riguardano l’essere stati scritti da persone che hanno avuto un faccia a faccia, in prima persona con il tema dei differenti incontri.

Nei prossimi incontri si parlerà di bullismo e cyber bullismo, di donne in tutta la loro bellezza, di prevenzione, di attesa di una nuova possibilità e ancora, ancora di tanto altro.

Ieri sera siamo partiti con la presentazione del libro di Maria Rosaria Canzano “Laura Coraggio”.

Un libro che ha scritto sull’autismo e sulla storia di sua figlia affetta dalla sindrome dello spettro autistico.

Di seguito le parole dell’autrice a fine serata:“Stasera una serata speciale in cui abbiamo non solo parlato di Autismo ma ci siamo confrontati con più specialisti del settore per pensare al futuro degli adulti autistici e cercare insieme delle soluzioni possibili: c’è stata anche Laura stasera e ha raccontato della sua passione per la storia greca, inutile dirvi l’emozione nel sentirla raccontare. Il cuore è esploso di gioia. Insomma sono io la sua mamma e lei è la mia Laura. Ringrazio tutte le persone stasera presenti al convegno della presentazione del libro “Laura coraggio” e in particolare la cara amica Annarita Minichini e Felice Peluso, per l’affetto dimostrato e l’ospitalità del caro sindaco Avvocato Filomena Balletta: ci siamo sentite in famiglia! Grazie a tutti. Grazie per aver reso “accessibile la serata” alla mia Laura rispettando la sua iper sensorialita’.

Ci associamo ringraziando tutti i relatori intervenuti, l’ ISIS Luigi De Medici di Ottaviano nella persona del Preside Vincenzo Falco, il maestro Gianfranco Ronaldi e il giovane musicista Raffaele Bozzoli per l’accompamento musicale, l’Amministrazione Comunale di Cimitile presente con Il Sindaco Avv Filomena Balletta, il Vice Sindaco dr Angelo Manganiello, il presidente del Consiglio Comunale dr. ssa Lucia Ferrandino, l’assessore alla Cultura Avv Anna Mercogliano e il capo gruppo consiliare dr Carmine Greco.