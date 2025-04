Calcio Serie C. L’Avellino vola in Serie B! Battuto il Sorrento

di Lucio Ianniciello

L’Avellino ritorna in Serie B dopo sette anni, li’ dove merita, a casa sua, dopo l’amara esclusione del 2018. Decima vittoria consecutiva contro il Sorrento, 1-2 firmato Russo-Lescano.

Iannarilli tra i pali, in difesa Cancellotti, Rigione, Enrici e Cagnano, nella mediana Armellino, Palmiero e Sounas, dietro le punte Lescano e Patierno agisce Russo. Sorrento, 4-3-3 il modulo, con diversi under in campo. Dopo solo 7′ lupi in vantaggio, una splendida punizione di Russo inchioda il portiere Harrasser. Esultano i mille tifosi irpini al “Viviani” di Potenza. La squadra di Biancolino ci riprova al 14′ con un colpo di testa in arretramento di Lescano, alto. Il primo giallo è per il sorrentino Guarracino. LAvellino gestisce a suo piacimento il match, al 20′ da suggerimento di Armellino altra zuccata, in torsione, di Patierno, con la sfera che si perde non di molto a lato. Al 25′ i biancoverdi si distraggono, la palla in area è raccolta da Colangiuli che calcia di prima intenzione, provvidenziale Rigione che ci mette il piede evitando il pari. Al 30′ irpini vicinissimi al raddoppio, da un cross di Russo la deviazione di Cangianiello, ad anticipare Lescano, finisce sul palo. Ammonizione anche in casa ospite, sanzionato Rigione. Lo 0-2 è maturo e giunge al 37′, la respinta di Harrasser su Patierno viene fiutata da Lescano che gonfia il sacco. È deliri. Al 44′ bravo Iannarilli a deviare una sassata di Guarracino. Dopo un minuto di recupero squadre negli spogliatoi.

Ripartono bene i costieri, Iannarilli deve fare la voce grossa al 51′ ma dopo quattro giri di lancette è 1-2 con il diagonale di Rossetti, irpino di Mirabella Eclano. Nulla può Iannarilli. Biancolino butta nella mischia D’Ausilio per Russo. Al 66′ occasionissima per i lupi, un difensore rossonero si frappone a Lescano risultando decisivo. È il momento di Palumbo e Panico per Armellino e Lescano. D’Ausilio e Patierno mettono a dura prova la difesa del Sorrento che riesce a liberare l’area. Al 78 efficace la manovra avellinese, palla a Sounas e Harrasser neutralizza in due tempi il suo tiro. Intanto in campo Rocca e Manzi, esordio per quest’ ultimo, giunto in Irpinia a Gennaio. Rifiatano Palmiero e Rigione. Quattro i minuti di recupero. E’ finita! Si scatena la festa a Potenza e in tutta l’Irpinia.