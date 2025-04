Serie A, Monza-Napoli 0-1: McTominay regala tre punti agli azzurri

Il Napoli espugna l’U-Power Stadium battendo il Monza per 1-0 nell’anticipo della 33ª giornata di Serie A. A decidere la sfida è un colpo di testa di Scott McTominay al 72’, che regala agli azzurri un successo pesante in ottica classifica. Con questi tre punti, infatti, la squadra di Antonio Conte aggancia momentaneamente l’Inter a quota 71, in attesa dello scontro diretto dei nerazzurri contro il Bologna.

La partita si è rivelata più complicata del previsto per il Napoli, che ha faticato a trovare spazi nella solida retroguardia del Monza. Nel primo tempo le occasioni sono state poche, con gli ospiti che si sono resi pericolosi solo con un’incornata di Rrahmani e un tiro di McTominay, entrambi neutralizzati dalla difesa brianzola.

Nella ripresa, però, il Napoli ha alzato il ritmo. Dopo un’occasione per Politano, fermato da Di Gregorio, al 72’ è arrivata la svolta: cross dalla destra e inserimento perfetto di McTominay, che di testa batte il portiere e firma lo 0-1.

Il Monza ha provato a reagire nel finale, ma senza riuscire a impensierire seriamente Meret. Per la squadra di Palladino una prestazione generosa ma priva di incisività negli ultimi metri.

Il Napoli torna così a casa con tre punti fondamentali e rilancia la propria corsa nelle zone alte della classifica, confermando il buon momento e la solidità ritrovata sotto la guida di Conte.

(Andrea Salvatore Guerriero)