Calcio Serie C, 35a giornata. Poker dell’Avellino a Torre del Greco, doppietta di Patierno

di Redazione sportiva

Avellino di nuovo corsaro dopo due mesi, vince in casa della Turris con un roboante 0-4. Doppietta di Patierno che non si ferma più e reti di De Cristofaro e Liotti. La squadra di Pazienza supera al secondo posto il Benevento che però gioca stasera in casa contro la Juve Stabia.

Ricciardi è out, lo rimpiazza Llano. In attacco la coppia Gori-Patierno. Match sospeso per 2′ all’ingresso dei tifosi irpini al “Liguori”, tre fumogeni in campo da parte corallina. Al 21′ la svolta: Gori assiste Patierno che entra in area avversaria venendo falciato da Maestrelli, rigore ed espulsione. Turris in 10. Sul dischetto ci va Patierno che porta in vantaggio l’Avellino. Al 25′ si accendono ancora Gori e Patierno, palo del primo e clamoroso tiro a lato del secondo a due passi dalla porta. Nessun problema perché l’avanti dei lupi mette il sigillo al suo diciannovesimo centro in campionato con un colpo di testa su suggerimento di D’Ausilio. È raddoppio irpino. A fine primo tempo esplode la miccia del battibecco, vengono espulsi Esempio per la Turris e D’Ausilio per l’Avellino. Si giocherà in 10 contro 9.

Nella ripresa, minuto 47, arriva lo 0-3 biancoverde grazie a De Cristofaro che è lesto a punire una dormita della difesa corallina. Esce Patierno, il team ospite fa il bello e cattivo tempo nel derby infierendo con lo 0-4 firmato Liotti, di testa, imbeccato perfettamente da De Cristofaro. Finisce con una vittoria netta degli irpini.