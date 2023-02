Calcio Serie C, 26a giornata. Avellino a tutto gas, battuto il Crotone 3-1: eurogol di Mazzocco e D’Angelo

Avellino (4-3-3): Pane; Ricciardi, Moretti, Benedetti, Tito; Mazzocco (45’st Garetto), Casarini, D’Angelo (33′ st Auriletto); Trotta (45’ st Tounkara), Marconi (37′ st Gambale), Kanoute (33′ st Maisto). A disp.: Marcone, Fusco, Perrone. All.: Rastelli.

Crotone (4-3-3): Dini; Papini, Golemic, Gigliotti, Crialese (20′ st Gomez); Carraro (1′ st Tribuzzi), D’Errico (36′ st Vitale), Petriccione; Chiricò, Cernigoi, D’Ursi (1′ st Kargbo). A disp.: Gattuso, Branduani, Giron, Bove, Calapai, Spaltro, Ranieri, Pannitteri, Awua. All.: Lerda.

Arbitro: Centi di Terni.

Note: angoli 6-3; espulso Tito al 93′; ammoniti: D’Ursi, Chiricò, Mazzocco, Ricciardi; recupero p.t. 2′, s.t. 5′.

Reti: 17′ pt Mazzocco (A), 31′ pt D’Angelo (A), 26′ st Trotta (A), 29′ st rig. Gomez (C).

di Lucio Ianniciello

Grande vittoria dell’Avellino, steso 3-1 il Crotone secondo in classifica con reti di Mazzocco, D’Angelo e Trotta. I neo arrivati nel mercato invernale continuano a siglare reti vitali.

Rastelli deve fare a meno in extremis di Di Gaudio, Rizzo e Matera, squalificato Russo. Coppia centrale di difesa Moretti e Benedetti, a centrocampo Mazzocco, in attacco Kanoute e Trotta a sostegno di Marconi. Partita molto tattica all’inizio, al 14′ la prima grande occasione per i lupi con Kanoute che tocca per Trotta, evitato un avversario ma in piena area il suo tiro viene neutralizzato dall’ ex Dini. Solo tre giri di lancette e l’Avellino si porta in vantaggio con una fiondata da fuori area di Mazzocco. Primo gol in biancoverde per l’ex Cittadella. Il Crotone è sorpreso ma prende un po’ di campo. Ci provano Petriccione, conclusione fiacca tra le braccia di Pane, Chirico’, diagonale a lato e D’Errico, conclusione sull’esterno della rete. L’Avellino torna a pungere con Tito, da un suo traversone deve opporsi per due volte Dini. Al 31′ il raddoppio irpino, splendido tiro a giro di D’Angelo e Dini è uccellato. I padroni di casa non sono sazi, miracolo di Dini che si oppone in uscita a Kanoute e tris evitato. Il primo tempo si chiude con un tiro cross di Papini sul quale Pane fa buona guardia e un tiro al volo di Mazzocco tra le braccia di Dini.