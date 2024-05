Screening Oncologici: I Camper dell’ASL Sabato 1 Giugno a Roccabascerana

L’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione oncologica sul territorio provinciale continua senza sosta. Sabato 1 giugno, in collaborazione con il Comune di Roccabascerana, i camper dell’ASL faranno tappa in via Arnaldo da Brescia, nei pressi del Centro Arte e Cultura – Frazione Cassano Caudino, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

Dettagli dell’Iniziativa

I camper saranno attrezzati per offrire due tipi di screening oncologici fondamentali per la salute delle donne:

Screening della mammella : rivolto alle donne dai 50 ai 69 anni, con l’esecuzione gratuita della mammografia.

: rivolto alle donne dai 50 ai 69 anni, con l’esecuzione gratuita della mammografia. Screening del collo dell’utero (cervice uterina): rivolto alle donne dai 25 ai 64 anni, con l’esecuzione gratuita del Pap test.

Come Prenotarsi

Le donne interessate possono prenotare il loro screening chiamando il numero 0825 993027.

Importanza della Prevenzione

Il cancro della mammella e quello del collo dell’utero sono rispettivamente al primo e al secondo posto tra i tumori che colpiscono le donne a livello mondiale. La diagnosi precoce di queste malattie permette interventi meno invasivi e più efficaci, aumentando sensibilmente le probabilità di sconfiggere il tumore.

Un Appello alla Comunità

L’ASL di Avellino invita tutte le donne delle fasce d’età indicate a partecipare a questa importante iniziativa di prevenzione. La salute è un bene prezioso e la prevenzione è uno degli strumenti più efficaci per proteggerla. Non perdere questa opportunità di effettuare controlli fondamentali per il proprio benessere.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Roccabascerana per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento, e a tutto il personale dell’ASL per il loro costante impegno nella promozione della salute sul territorio.