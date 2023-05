CALCIO. Bayern campione di Germania all’ultima giornata

COLONIA- Alla fine Jamal Musiala ha deciso le sorti del Bayern con una rete al 89′ ed è ancora campione il Bayern. Al Borussia Dortmund non basta il pareggio in extremis con ben sette minuti di recupero contro il Magonza. I tifosi del Bayern possono alla fine esultare. Per il Borussia Dortmund resta l’amaro in bocca. Non bastano le reti di Rafael Guerreiro e del nazionale tedesco Niklas Sühle per riequilibrare un risultato che lo ha visto sotto di ben due reti. Nella conferenza stampa l’allenatore Thomas Tuchel si è detto soddisfatto del risultato con l’obiettivo di migliorare con una maggiore stabilità alla squadra. Per ora la pausa estiva è poi si vedrà dopo una sofferta conquista del tredicesimo trofeo. Si parla di una rivoluzione in società arriva Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic e questo riguarderà la prossima stagione.