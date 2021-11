Basket Serie B, 9a giornata. La Del Fes non sbaglia contro Monopoli, battuta 70-54.

di Lucio Ianniciello

La Del Fes raccoglie la seconda vittoria in questo campionato agguantando Lapietra Monopoli a quota 4, sconfitta al DelMauro. Il primo parziale di spessore per gli irpini nel secondo quarto, il controparziale pugliese nel terzo fino ad arrivare al -2. Nell’ultimo lo strappo decisivo dei ragazzi di Benedetto. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Per la Del Fes 16 punti di Hassan e 15 di Spizzichini.

Primo quarto. Del Fes con questo quintetto: Basile, Marra, Hassan, D’Andrea e Spizzichini. Lapietra Monopoli si schiera con Lombardo, Torresi, Sabatino, Annese, Visentin. Dopo 4′ di gioco si è fermi sul 2-2, il canestro avellinese è di Spizzichini. Altro botta e risposta firmato Visentin-Spizzichini. I pugliesi non completano un gioco da tre con Annese, poi Lombardi non fallisce dalla lunetta il 4-8, quindi giunge la tripla di Annese. Time out per coach Benedetto dopo il parziale di 0-7. La Del Fes non riesce a spezzare il digiuno realizzativo, sbagliano Spizzichini sotto canestro e D’Andrea ai liberi, Visentin allunga il parziale di Monopoli. Ci vuole una bomba di Hassan per far uscire gli irpini dalle secche, al 10′ 7-13. Imprevisto dopo la sirena, il cronometro dei 24″ non va. Ci si riscalda in attesa della risoluzione.

Secondo quarto. Dopo più di 20′ di pausa forzata si riprende a giocare. Hassan riparte come aveva finito, altro tiro da tre. Spizzichini porta Avellino a -1, poco prima tentativo da oltre l’arco di Basile, sputato dal ferro. Il sorpasso è firmato Agbogan-Hassan, 16-15. Mavric incrementa per gli irpini ma Monopoli con un 2+1 di Ragusa ristabilisce la parità (18-18). Avellino a questo punto fa segnare un parziale di 12-0, triple di Marra e Agbogan. Sulla sirena Torresi ferma l’emorragia pugliese. Alla fine del primo tempo il tabellone recita 30-20.

Terzo quarto. Ancora problemi con i cronometri, sono stati posizionati a terra dietro i due canestri. La bomba di Basile porta Avellino sul 35-24. Il +13 è di Marra. Poi una bomba per parte, 40-27. Monopoli cerca di scuotersi con la tripla di Lombardo e il gioco da tre di Ragusa che valgono il -8. Avellino aveva raggiunto un massimo vantaggio di +15 quando conduceva 42-27. Marra ricaccia indietro gli avversari con un bel tiro da tre. Visentin dalla linea della carità è infallibile, 4 su 4 per il 45-38. Avellino sente la pressione pugliese ma Ragusa non va oltre l’1 su 2 così come Spizzichini. Il terzo periodo finisce con la tripla di Annese, 46-42.

Quarto quarto. Ragusa colpisce per il -2 ospite, Spizzichini non sbaglia dalla lunetta. Importante l’appoggio a canestro di Mavric, 50-44. La bomba di Ense riporta Avellino avanti di 10. Botta e risposta tra Laquintana e Agbogan, quest’ultimo va di tripla dopo il canestro di Visentin, 59-48. Visentin e Sabatino accorciano sul -7, ci pensano Marra e D’Andrea dalla lunetta a far registrare il +11 irpino. Marra si esibisce in un bellissimo tiro da tre, è Basile a dare seguito. Finisce 70-54, massimo vantaggio aggiornato proprio a fine gara.

