Basket Serie B, 22a giornata. La Del Fes sfiora l’impresa con la capolista Agrigento che prevale per 59-62.

di Lucio Ianniciello

La Del Fes fa sudare fa sudare le proverbiali sette camicie alla capolista Moncada Energy Agrigento che la spunta nei secondi finali collezionando la diciottesima vittoria consecutiva, ventesima nelle 22 giocate. Avellino ci ha messo il cuore e ha sfiorato l’impresa. Grande top scorer del match con 21 punti, 16 per Lo Biondo, in casa irpina 16 Agbogan e 14 Carenza. La prossima settimana stop al campionato per la disputa della Coppa Italia ma Avellino recupererà domenica 13 marzo con Terranova ancora al DelMauro.

Primo quarto. La Del Fes si presenta con questo quintetto: Basile, Agbogan, Hassan, Carenza e D’Andrea. Moncada Energy Agrigento risponde con Grande, Morici, Chiarastella, Bruno e Lo Biondo. Dopo 3’ il risultato è di 4-8, si viaggia sul filo dell’equilibrio. E’ Agbogan a impattare aul 10-10. Peterson per Agrigento mette 4 punti di fila, poi Grande ai liberi incrementa per lo 0-6 siciliano. Al momento giusto arriva la bomba di Caridà per la Del Fes, il tentativo di Cepic invece accarezza solo il ferro. Abile Hajrovic a catturare un rimbalzo e a fare canestro, dall’altra parte risponde Lo Biondo. Strappo agrigentino con la tripla di Cuffaro e la schiacciata di Lo Biondo per un parziale di 0-7. Al 10’ 15-25.

Secondo quarto. La bomba di Caridà è l’unico acuto dei primi 2’ del secondo quarto. Si ripete il cestista avellinese per il 21-25. Lo Biondo interrompe il digiuno ospite, Hajrovic controbatte. Mattatore Lo Biondo nel pitturato irpino, la Del Fes tiene il passo con Agbogan. Agrigento non dà tregua, 0-5 firmato Grande-Lo Biondo, time out Benedetto sul 25-34. Avellino cerca di stringere le maglie, bomba di Agbogan. Hassan risponde a Grande. A 1’18” dalla fine del primo tempo D’Andrea infila il canestro del 32-36. Dalla lunetta 3 punti da Agbogan e Carenza, l’ultimo possesso è irpino ma l’appoggio del sorpasso di Agbogan non va a buon fine. Secondo quarto appannaggio della Del Fes (20-11), si va al riposo sul 35-36.

Terzo quarto. Prevalgono le difese ad inizio terzo quarto, tiri sbagliati. E’ Carenbza dopo 2′ a togliere il tappo dal canestro, 37-36. Basile ne mette uno dalla linea dellla carità. Agrigento fatica, la difesa irpina non molla. Dopo ben 5′ si sbloccano gli ospiti, ai liberi non sbaglia Lo Biondo per il 38-38. D’Andrea e Grande confermano l’ equilibrio, palla persa dei siciliani e Carenza punisce. Moncada Energy rimette il naso avanti con Grande e un libero di Chiarastella (42-43). Controsorpasso di Hassan ma Avellino perde una palla sanguinosa nel proprio pitturato, Cuffaro e Chiarastella non perdonano, 44-48. Tre liberi vitali per la Del Fes, chirurgico Agbogan, risponde Cuffaro con un 2 su 2. Ci provano Chiarastella e Agbogan non trovando il canestro. alla terza sirena 47-50.

Quarto quarto. Stesso andazzo, dopo 2′ il botta e risposta tra D’Andrea e Chiarastella. Agbogan fa registrare il -1 irpino (51-52). Hassan mette la tripla del +2, D’Andrea non scarta un cioccolatino e Morici colpisce da tre per il 54-55. Si passa così dal possibile +4 avellinese al +3 siciliano con i liberi di Lo Biondo. Il pivot degli ospiti fa registrare il 54-59, Carenza non ci sta ed è -3, il pari che fa esplodere il palazzatto è una tipla di Agbogan (59-59). A 15″ dalla fine bomba di Grande, time out Del Fes. Non c’è più niente da fare, Agrigento chiude le porte e vince 59-62. Applausi per il roster di coach Benedetto.

