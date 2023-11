BAIANO. Premio Galante Colucci, V edizione dei Mai d’Argento. 21 novembre, presentazione ufficiale nell’Auditorium del Giovanni

Ecologia, economia circolare, comunità energetiche, colture idroponiche e acquaponiche, narrativa del fiabesco e poesia del paesaggio: fili di conoscenza

di Gianni Amodeo

Una scelta più che simbolica, per i contenuti, di cui si carica nell’attuale e complessa congiuntura, acuita da tensioni crescenti e aggravata dalle devastanti e immani tragedie della crisi medio– orientale e del conflitto ucraino–russo, nel generale contesto dei cambiamenti climatici. E’ la scelta del 21 novembre, in coincidenza con la Giornata nazionale degli alberi, per la presentazione ufficiale della V edizione del Premio Galante Colucci e della sezione speciale dedicata a Pio Stefanelli, sarà l’ Auditorium del plesso di Scuola media Giuseppe Parini dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII, diretto dal professore Pasquale Napolitano. Manifestazione, promossa e organizzata dal Circolo L’ Incontro in sinergia con l’ Associazione Maio di Santo Stefano, in stretta collaborazione con le Pro Loco del territorio e il Gruppo archeologico Amedeo Maiuri, con il precipuo e basilare obiettivo della valorizzazione e coesione del sistema–scuola– formazione nel rapporto con il territorio e le comunità cittadine, alimentando il discorso pubblico di cui siano protagoniste sensibili e attive, le giovani generazioni.

E’ l’appuntamento d’apertura della manifestazione che si concluderà tra il 22 aprile, all’insegna delle iniziative dedicate all’ Earth day indetto dall’ Onu, e maggio del 2004, con la cerimonia di premiazione per il conferimento dei Mai d’Argento, le artistiche composizioni in pregiate lamine bronzee su base lignea, raffiguranti il Castagno, il dominus dei boschi dei Monti Avella, del Litto, del Morricone e d’Arciano. Un itinerario che impegnerà le comunità studentesche di Scuole, Licei e Istituti statali d’ istruzione superiore, operanti nell’Unione intercomunale dell’Alto Clanio e nell’area nolana, per un Concorso di idee, che prevede la partecipazione singola o di gruppo, mirato sull’elaborazione di saggi brevi, testi di narrativa, poesie, reportage giornalistici, produzioni audiovisive e composizioni grafico–pittoriche che siano in correlazione con i percorsi tematici, indicati nella scheda allegata.

E’ confermata la formula ben collaudata nelle precedenti edizioni della manifestazione, con la selezione di testi e opere che sarà compiuta dalle \ dai docenti secondo le indicazioni fornite dalle Dirigenze d’Istituto, con successiva trasmissione al Comitato scientifico del Galante Colucci per il conferimento dei Mai d’Argento, 2023–24. Di passaggio, si ricorderà che per la IV edizione dell’evento, il Comitato scientifico vagliò circa duecento tra testi e opere pre–selezionate. Un successo di partecipazione e di qualità, superiore ad ogni più rosea previsione.

Mappe d’orientamento e percorsi tematici

Mille miliardi di alberi da piantare. Obiettivo del Forum mondiale economico.

Supporto necessario, ma non del tutto sufficiente, nelle strategie di contrasto all’effetto– serra su scala planetaria, in funzione della salvaguardia della bio–diversità e dello sviluppo sostenibile. La transizione ecologica, parafrasando Karl Marx in chiave di radicale rivoluzione, non è – né sarà- un pranzo di gala … ma è necessaria da attuare, a fronte dello stato presente. Una scelta di solidale e responsabile consapevolezza, con ancoraggi nella scienza e nell’innovazione tecnologica, evitando le strettoie dei deteriori pessimismi e catastrofismi, ma anche le sciocche e comode indulgenze verso i negazionismi di maniera .

Le comunità energetiche e la responsabilità etica verso la civile e solidale convivenza , che annulla e depotenzia gli egoismi e i particolarismi .Di grande rilievo, il modello – San Giovanni a Teduccio , nell’area metropolitana di Napoli, la prima comunità energetica realizzata in Italia, protagoniste 40 Il campo largo delle energie rinnovabili: solare, eolico, nucleare IV generazione, geotermica, recupero energetico dal trattamento-rifiuti solidi urbani ed economia circolare- impianto di termovalorizzazione, a Pomigliano d ’ Arco , di proprietà della Regione – Campania e gestito da A2A , società in house dei Comuni di Milano e Brescia, holding di dimensioni europee. Idrogeno vettore di energia e la civiltà dell’empatia nella visione di Jeremy Rifkin .

, che annulla e depotenzia .Di grande rilievo, il – , nell’area metropolitana di Napoli, la prima comunità energetica realizzata in Italia, protagoniste Il campo largo delle energie rinnovabili: solare, eolico, nucleare IV generazione, geotermica, recupero energetico dal trattamento-rifiuti solidi urbani ed economia circolare- impianto di termovalorizzazione, a ’ , di proprietà della – e gestito da , società in house dei Comuni di Milano e Brescia, holding di dimensioni europee. vettore di energia e la civiltà dell’empatia nella visione di . Le colture idroponiche e acquaponiche per la sostenibilità produttiva, riducendo il consumo dei suoli. Il modello di Novacoltura – sperimentazione in atto con azienda operativa a Chiaiano, area metropolitana di Napoli.

Alimentazione e produzione di cibi nella normalità, senza gli sprechi che caratterizzano il consumismo di massa delle società affluenti e opulente. Rapporto- Fao delle Nazioni Unite e la produzione di cibo che non sarà più possibile garantire alla popolazione mondiale,- ha ormai toccato la soglia degli oltre 8 miliardi di esseri umani,- dal 2040 con le tecniche che si praticano attualmente in agricoltura e negli allevamenti zootecnici.

Le innovative sperimentazioni idroponiche dell’Istituto commerciale e per geometri Antonio Masullo – Carlo Theti, in correlazione con la realtà dei laboratori idroponici indoor, operanti nell’ Isis Ambrogio Leone– Umberto Nobile, a Nola. I nuovi filoni dell’agricoltura 4.0 e il robot che ara, semina, fa la raccolta e via proseguendo.

4) Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Eugenio Montale: la poesia della natura e del paesaggio naturalistico.

Carlo Collodi e la rivisitazione di Pinocchio, il capolavoro della letteratura per ragazze e ragazzi- e non solo-, pubblicata 140 anni fa. E’ l’opera più letta nel mondo, dopo la Bibbia, in 26 traduzioni, con la più recente versione in lingua bengalese. Il confronto con le favole dei fratelli Jacob e Wilhelm Grimm, il mondo di Disney e di Harry Potter.

Il fiabesco e il razionale nella narrativa di Italo Calvino. I racconti de Le città invisibili, Il Visconte dimezzato, Il Cavaliere inesistente, Il Barone rampante.