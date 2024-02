BAIANO. Interrogatorio presso la Casa Circondariale di Bellizzi per i due Indiziati dell’Omicidio di Felice Lippiello

Questa mattina si è svolto un importante interrogatorio presso la casa circondariale di Bellizzi riguardante l’omicidio di Felice Lippiello, il 54enne tragicamente deceduto a seguito di un accoltellamento. La Procura, nei giorni precedenti, aveva emesso un provvedimento di fermo nei confronti di due residenti del posto, accusati dagli inquirenti di omicidio volontario. Si era arrivato al loro fermo dopo un’attenta indagine delle forze dell’ordine fatta di analisi delle videocamere di sorveglianza presenti lungo il luogo del delitto, intercettazioni telefoniche e altro.

I due indiziati, difesi rispettivamente dall’avvocato Maurizio Lo Sapio del Foro di Nola e dall’avvocato Antonio Faconieri del foro di Avellino, dinanzi al GIP Argenio. entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande.

Nelle prossime ore, il Giudice per le Indagini Preliminari deciderà se confermare il provvedimento restrittivo o adottare altre misure cautelari nei confronti dei due indagati. Al momento, le indagini sono ancora in corso e non escluso che possano esserci ulteriori sviluppi.