Si è verificato questa sera, martedì 29 novembre, intorno alle 19,45 a Baiano su via Nazionale delle Puglie un violento tamponamento in direzione Napoli tra tre veicoli. Sul posto operano i Carabinieri della Compagnia di Baiano con l’intervento del 118 per prestare soccorso ai feriti. Viabilità a rilento per le operazioni di rilievo da parte delle forze dell’ordine.