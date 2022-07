BAIANO. Il saluto del Dirigente Vincenzo Serpico dell’istituto Giovanni XXIII – Parini”: “Lascio la scuola più bella che c’è”

Dopo l’ufficializzazione da parte dell’Ufficio Scolastico dell’arrivo a Baiano presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Parini” di un nuovo dirigente, il prof. Pasquale Napolitano a dirigere dal primo settembre l’istituto che abbraccia Baiano e Sperone il dirigente incarica prof. Vincenzo Serpico ha voluto lasciare un suo ricordo dei 5 anni trascorsi nella scuola che sta per lasciare. Preside Serpico che ricordo lascia a Baiano. “Baiano mi lascia uno splendido ricordo, quello di una platea di genitori e di alunni disponibili, solidali, collaborativi, quello di un collegio docenti sempre aperto alla sperimentazione, al rinnovamento didattico, alla digitalizzazione. Lascio il ricordo di un personale Ata, soprattutto tra i collaboratori scolastici disponibili, rispettosi ed affettuosi, tra questi un richiamo particolare a quello che ho battezzato come il mio angelo custode, Bruno Esposito, e una fattiva collaborazione con i due Enti locali, sia Baiano che Sperone. Lascio non in ricordo ma in eredità al collega Pasquale, a cui auguro tutto il bene possibile dal 1 settembre, anche una struttura che va semplicemente migliorata, ma che per gli aspetti della digitalizzazione e della innovazione dei laboratori, degli arredi, degli spazi e degli uffici è all’altezza della situazione. Anche per questo quella è sicuramente la Scuola più Bella che c’è. Sono convinto che il collega che arriva, motivato, più giovane di me, del posto, sappia dare a questa scuola almeno la conferma di quello che già è ma anche qualcosa in più, lui è capace e gli faccio un augurio spassionato”. Prof. Serpico la notizia per alcuni docenti è stata un fulmine a ciel sereno che con lei avevano instaurato un rapporto speciale. Non ho pubblicizzato la mia volontà, anche se in qualche passaggio, negli organismi collegiali, come il collegio docenti e il consiglio d’istituto, ho lasciato intravedere e capire di questa mia volontà e come tale ho tenuto per me perchè non volevo che fosse di interferenza per il lavoro che andava ancora fatto nella parte finale dell’anno scolastico. Non è stato un tradimento ma solamente di scelta ed opportunità, il mio è un desiderio che vedo appagato in questo momento. Ci sarà un saluto ufficiale? Non lo so se ce ne saranno le condizioni, certamente utilizzerola stampa per una lettera aperta con la quale mi concederò direttamente dal territorio, questo lo farò sicuramente prima del 31 di agosto. Quale incarico andrà a ricoprire? Vado in un istituto dove con la vecchia legislazione scolastica veniva definita professionale o ad indirizzo tecnico, è un istituto che offre varie opzioni e soprattutto va a servire una platea di alunni che presenta la possibilità nel futuro mondo del lavoro, cercherò li di mettere il mio credo pedagogico, che quello della democrazia, dell’apertura, del confronto, dell’ascolto del dialogo con tutti e spero di avere da tutti la massima collaborazione affinchè questo istituto possa navigare in mari tranquilli e non burrascosi. nel ricordo di chi mi ha preceduto che non c’è più. Si intuisce che sto parlando dell’Istituto Nolano Ambrogio Leone. Per lei è anche un vanto perchè va a dirigere uno degli istituti scolastici storici della città di Nola. Si, avevo evitato di sottolinearlo per non farlo sembrare una presunzione, questo è un istituto storico, Nola lo sa bene e anche i nolani. Prof. Vincenzo Serpico noi di Binews non possiamo fare altro che augurarle buon lavoro e di chiudere in bellezza la sua carriera da dirigente prima della meritata pensione.

