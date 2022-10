AVELLINO. Cerimonia per la commemorazione dei defunti, il programma

In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, comunico il programma della cerimonia prevista presso il Cimitero della Città di Avellino, per il 2 Novembre p.v.

Ore 10:40 schieramento del reparto di formazione in armi;

Ore 10:45 afflusso delle Autorità;

Ore 10:50 Onori ai Caduti e deposizione Corona;

Ore 10:55 deflusso del reparto in armi e delle Autorità dal luogo della cerimonia per affluire nel piazzale antistante la Chiesa Madre del Cimitero per la Santa Messa;

Ore 11:00 Celebrazione della Santa Messa.