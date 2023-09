Un nuovo suicidio in provincia, questa volta è stato un 65enne di Avellino a farla finita lanciandosi dal balcone di casa. La tragedia si è consumata questa mattina poco prima delle 8 in via Giovanni Rotondi ad Avellino. L’uomo si è schiantato al suolo sotto gli occhi di passanti e automobilisti. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, sul posto anche gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino.