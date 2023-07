AVELLA. Tornano nel palazzo baronale della cittadina archeologica la famiglia Alvarez de Toledo.

È stato un amarcord tra la famiglia Alvarez de Toledo ed Avella, dopo tanti anni sono ritornati nel loro antico palazzo Baronale venduto negli anni 80 al Comune. Oggi a rappresentare la cittadina archeologica in questo incontro è proprio il sindaco Vincenzo Biancardi, che acquistò il palazzo per la somma di 800 milioni di vecchie lire. La fascia tricolore ha fatto gli onori di casa nell’ambito della manifestazione “Radici Nobili”. In rappresentanza della famiglia Alvzrez era presente la nobildonna Francesca Alvarez, meglio conosciuta come Chantal, nota per le sue cavalcate nell’attuale giardino baronale, in passato meglio conosciuto come il boschetto. Una visita che ha riportato in mente un passato che ha fatto la storia della cittadina. Tra gli aspetti più commoventi quella dell’abbraccio tra Chantal e Franco Tulino, i cui genitori Romano e Serafina hanno lavorato alle dipendenze della famiglia Alvarez. La cerimonia ha visto la piantumazione di un albero nel giardino in memoria di Fabrizio Alvarez de Toledo, successivamente il gruppo ha fatto visita al museo. Tra i presenti anche l’ex sindaco Rino Pecchia. La mattinata si è conclusa con un aperitivo presso il bar Pasquino per coronare il bellissimo incontro. Un incontro tra passato, presente e futuro, tenendo salde le radici.

(Albino Albano)