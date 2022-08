AVELLA. Presentato il torneo di Calcetto “Abella Cup”, saranno 16 le squadre partecipanti. Video e foto

Questa sera al teatro “Domenico Biancardi” di Avella con il sorteggio e compilazione dei gironi è iniziato ufficialmente la prima edizione del torneo di Calcetto “Abella Cup“. Alla presenza delle autorità politiche locali, presenti il sindaco Vincenzo Biancardi, il presidente del consiglio comunale Domenico Biancardi e la consigliera comunale Nicoletta Longobardi, oltre ai membri dell’associazione organizzatrice rappresentata da Angelo Annunziata e Tiziano Biancardi, è stata presentata alla platea la prima edizione di un nuovo torneo di calcetto che vedrà di nuovo i giovani avellani partecipare ad una competizione sportiva. La manifestazione inizierà giovedì 1 settembre alle ore 21 presso l’area parco San Pietro dove è stato realizzato il terreno di gioco con tanto di spalti per gli spettatori e terminerà il 30 settembre con la finalissima. Un torneo fortemente voluto dall’amministrazione che grazie alla caparbietà di Nicoletta Longobardi è riuscita nel giro di un anno a realizzare un progetto atteso da anni, da quando appunto nella cittadina archeologica si svolgeva il famoso “Felice Pecchia”. La stessa Longobardi ha tenuto a precisare che il Comune di Avella non ha cacciato un euro per la realizzazione del campo da gioco ma che solo grazie alla collaborazione di diverse aziende locali, che gratuitamente hanno offerto il loro servizi, che il tutto è stato realizzato.

