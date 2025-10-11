Altavilla Irpina (AV)- Dure critiche del sindaco Vanni ai consiglieri regionali.

Il sindaco di Altavilla Irpina, Mario Vanni, interviene per chiarire alcune recenti comunicazioni diffuse da consiglieri regionali in merito ai finanziamenti destinati ai Comuni.

«Negli ultimi tempi – afferma Vanni – alcuni consiglieri regionali hanno preso l’abitudine di farsi comunicare dagli uffici della Regione i decreti di finanziamento, diffondendo poi la notizia quasi a voler far intendere che quei risultati siano frutto di un loro interessamento. Per quanto riguarda Altavilla, assolutamente non è così».

Il primo cittadino rivendica trasparenza e correttezza istituzionale, riconoscendo «l’unico consigliere regionale che ha mostrato attenzione concreta e costante per il nostro Comune: l’onorevole Enzo Alaia, al quale va dato atto di un reale spirito di collaborazione».

Vanni non risparmia una stoccata a chi, a suo dire, «si è disinteressato delle nostre istanze o addirittura ha affossato iniziative da loro stessi promosse». E cita due questioni rimaste aperte da anni: il Parco Minerario, fermo in Regione dal 2015, e il biodigestore di Chianche, «che tutti sul nostro territorio conoscono bene».

«Altavilla – conclude il sindaco – non ha bisogno di passerelle né di appropriazioni indebite di meriti, ma di serietà, rispetto istituzionale e impegno concreto. Quello che ogni giorno dimostriamo con i fatti, non con i comunicati». (A.S.)