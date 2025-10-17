ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdí, 17 Ottobre 2025

S. IGNAZIO D’A. , S. RODOLFO
Settimana n. 42
Giorni dall’inizio dell’anno: 290/75
A Roma il sole sorge alle 06:26 e tramonta alle 17:25 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 06:43 e tramonta alle 17:33 (ora solare)
Luna: 2.11 (lev.) 15.44 (tram.)
Proverbio del giorno:
Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire
Aforisma del giorno:
Chi non medita può fare come colui che non si specchia mai, e che quindi non si cura di uscire ordinato, poiché può essere imbrattato senza saperlo. La persona che medita e rivolge il suo pensiero a Dio, che è lo specchio della sua anima, cerca di conoscere i suoi difetti, tenta di correggerli, si modera negli impulsi, e rimette la sua coscienza a posto. (S. Pio da Pietrelcina)