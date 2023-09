ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 28 Settembre 2023

S. VENCESLAO MARTIRE

Settimana n. 39

Giorni dall’inizio dell’anno: 271/94

A Roma il sole sorge alle 06:04 e tramonta alle 17:57 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:18 e tramonta alle 18:09 (ora solare)

Luna: 4.31 (tram.) 17.45 (lev.)

Perigeo lunare alle ore 2 – distanza: km. 359.920.

Proverbio del giorno:

Chi ride in gioventù piange in vecchiaia

Aforisma del giorno:

Il futuro che ci mostra il sogno non è quello che accadrà, ma quello che vorremmo accadesse. La mente popolare si comporta qui come fa generalmente: crede in ciò che desidera. (S. Freud)