Agricoltura: Confagricoltura Campania, impedire disimpegno fondi Psr 2014-2022

Confagricoltura Campania si schiera al fianco della direzione generale dell’Agricoltura della Regione Campania per scongiurare il disimpegno sui fondi Psr 14-22 ed è pronta a garantire il supporto alle aziende per accelerare la spesa.

La Regione Campania, infatti, ha già disposto le prime mosse: con il Decreto Dirigenziale n.60 del 14 ottobre e con il Decreto Dirigenziale n. 70 del 15 ottobre scorso, la Regione Campania ha disposto il differimento al 31 ottobre 2025 del termine per la conclusione delle operazioni e la presentazione della domanda di pagamento a saldo, senza l’applicazione di alcuna sanzione e riduzione, a favore dei beneficiari di importanti misure del PSR 14/22.

Consapevole dello sforzo compiuto dagli uffici regionali e delle difficoltà delle aziende, Confagricoltura Campania è pronta a fare la sua parte e propone per i prossimi mesi canali strutturali per garantire l’accesso al credito e agli strumenti finanziari innovativi, considerati una importante leva per lo sviluppo.

A tale proposito, Confagricoltura Campania è impegnata in prima linea sulla ricostruzione del tavolo permanente in Regione con l’Associazione Bancaria Italiana teso ad agevolare gli investimenti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale a valere sulla nuova programmazione.

Da tempo, chiediamo di potenziare i fondi rotativi regionali (SRD27 e SRD28) e definire nuove modalità di sostegno agli investimenti. I fondi comunitari in favore dello sviluppo rurale rappresentano una leva finanziaria strategica per le imprese campane, e la loro ottimale allocazione deve diventare una priorità da tradurre in un preciso impegno da parte dei diversi attori coinvolti. Dalla Regione al futuro ente pagatore, dalle imprese interessate alle banche.