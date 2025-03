“ACCADDE OGGI”. 18 marzo 1990: La Germania Est sceglie l’unificazione con la Germania Ovest

Il 18 marzo 1990 si tennero nella Repubblica Democratica Tedesca (DDR) le prime e uniche elezioni libere e democratiche della sua storia. Questo evento segnò una tappa fondamentale nel processo che avrebbe portato, pochi mesi dopo, alla riunificazione della Germania.

Dopo la caduta del Muro di Berlino il 9 novembre 1989, la Germania Est si trovò di fronte a una svolta decisiva: proseguire come Stato indipendente oppure accelerare il processo di fusione con la Repubblica Federale Tedesca (Germania Ovest). La risposta arrivò proprio dalle urne.

I cittadini della DDR scelsero in massa la “Alleanza per la Germania”, una coalizione di partiti di centrodestra favorevole all’unificazione rapida con la Germania Ovest sotto il modello democratico occidentale. Questo risultato decretò la fine del regime socialista e pose le basi per la riunificazione ufficiale della Germania, avvenuta il 3 ottobre 1990.

L’elezione del 18 marzo 1990 rappresenta dunque un momento storico di svolta per l’Europa e il mondo intero, segnando la conclusione della Guerra Fredda e l’inizio di una nuova epoca per la Germania unita.