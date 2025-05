“ACCADDE OGGI”. 16 maggio 1929: la prima edizione degli Oscar

Hollywood, 16 maggio 1929 – In una serata destinata a entrare nella storia del cinema, si è tenuta oggi la prima cerimonia di premiazione degli Academy Awards, noti in tutto il mondo come Oscar. L’evento si è svolto in forma molto più riservata rispetto allo sfarzo delle edizioni moderne, ma ha segnato l’inizio di un’epoca.

La cerimonia si è tenuta all’Hollywood Roosevelt Hotel, uno dei luoghi simbolo del glamour hollywoodiano. Erano presenti circa 270 invitati, tra produttori, attori e tecnici, che hanno assistito alla consegna di 12 premi, assegnati per i risultati ottenuti nel biennio 1927-1928.

A vincere l’Oscar per il miglior film è stato Wings, un’epopea aerea ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, diretto da William A. Wellman. Il film, apprezzato per i suoi effetti speciali e le spettacolari scene di battaglia, ha contribuito a dimostrare il potenziale artistico del cinema muto, proprio mentre si stava aprendo l’era del sonoro.

Tra gli altri riconoscimenti:

Miglior attore : Emil Jannings, per The Last Command e The Way of All Flesh

Miglior attrice: Janet Gaynor, per Seventh Heaven, Street Angel e Sunrise

Curiosità: i vincitori erano già stati annunciati tre mesi prima della cerimonia, a conferma del tono più sobrio e meno spettacolare della serata inaugurale.

Con questa prima edizione, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha gettato le basi di una tradizione che avrebbe trasformato gli Oscar in uno degli eventi più seguiti e prestigiosi del mondo dello spettacolo.