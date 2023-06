WHITE NIGHT, TEL AVIV CELEBRA 20 ANNI DI UNESCO

La campagna “White Night” di Tel Aviv Global & Tourism festeggia il 20° anniversario dal quando Tel Aviv è stata dichiarata “Città Bianca” da parte dell’UNESCO. La “White Night” è considerata uno dei maggiori eventi culturali della città. La celebrazione – che si terrà per tutta la notte – avrà in programma esibizioni, spettacoli musicali dal tramonto all’alba, accesso ai musei per tutta la notte, yoga all’alba e molto altro ancora.

Lanciata il 17 giugno attraverso le piattaforme digitali, la campagna “White Night”, prodotta da Tel Aviv Global & Tourism, trae ispirazione dal trend popolare sui social media di emulare lo stile cinematografico distintivo di Wes Anderson. Anderson, noto per la sua eccentricità unica, la finezza visiva e lo stile narrativo, rappresenta un influenza creativa per la campagna, al fine di attirare gli appassionati d’arte e gli intenditori di cultura in città e al festival “White Night”.

Il video promozionale mostra il protagonista della campagna mentre attraversa l’iconica “Città Bianca” di Tel Aviv, ornata da una splendida architettura Bauhaus. Il video mostra anche elementi tipici di Anderson, come la meticolosa simmetria, i precisi movimenti della telecamera e le caratteristiche palette di colori che ricordano i suoi film.

La tradizione della celebrazione della “White Night” ha avuto origine nel luglio 2003, quando l’UNESCO ha riconosciuto Tel Aviv come “Città Bianca”, un tesoro urbano che unisce storia e unicità architettonica, guadagnandosi lo status di Patrimonio dell’Umanità. Il centro di Tel Aviv ospita la più grande collezione al mondo di edifici Bauhaus, consolidando la sua posizione distinta nel regno dell’architettura moderna. Questa distinzione del patrimonio, unita alla reputazione di Tel Aviv come “città non stop”, ha dato origine alla celebrazione notturna che è diventata nota come “Notte Bianca”.

