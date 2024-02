TURISMO, SPECIALE VACANZE: BORDEAUX, VIVACITÀ CULTURALE, ARTE DI VIVERE & SOSTENIBILITÀ

Non solo vigneti, gastronomia e design. Bordeaux, al centro della nota regione vinicola, è una vivace città portuale distesa sulle rive del fiume Garonne, nel sud-ovest della Francia. Ricca di storia e di fascino, brilla anche per la sua “cool attitude”, la vivacità culturale e la sua arte di vivere che riflette tutta l’autenticità del Sud-ovest. Aperta e stimolante, Bordeaux conquista i visitatori con la sua energia positiva tutto l’anno, con tanti eventi. Particolarmente attenta all’ambiente, intende affermarsi come destinazione di turismo sostenibile: è al 9° posto nel mondo nel Global Destination Sustainability Index.

SEGUI I NOSTRI CONSIGLI DI VIAGGIO

Inaugura il nuovo anno con tante novità ed eventi per tutti i gusti:

–PER GLI APPASSIONATI DI ENOTURISMO

–PER GLI AMANTI DEL MANGIAR BENE E DEL VIVERE BENE

– PER CHI AMA LA CULTURA

–SPORT & LE OLIMPIADI

–PER VIAGGIATORI IMPEGNATI

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO