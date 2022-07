US ANGRI. LORENZO GIORDANO RITORNA IN GRIGIOROSSO

L’Unione Sportiva Angri 1927 comunica di aver concluso l’accordo con l’attaccante classe 2003 Lorenzo Giordano. L’intesa è stata perfezionata nella sede di via Murelle alla presenza del General Manager Antonio De Luca, di Remo Luzi e del direttore sportivo Antonio Del Sorbo.

Queste le prime parole da giocatore dell’Angri di Lorenzo Giordano:

“Sono molto contento di essere qui in questa grande piazza che ha una tifoseria strepitosa che secondo me meriterebbe ben altre categorie. Poi volevo ringraziare la società per la fiducia e ci sono tutti i presupposti per fare una grande annata. Essendo della città ci tengo molto sicuramente, avrò qualche pressione in più però sono molto motivato e ho stimoli diversi rispetto ai giocatori che vengono da fuori, quindi sono carico e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Vi aspetto tutti al Novi. Forza Angri e corri cavallino!”

Scheda

Lorenzo Giordano è cresciuto nel Real Casarea. Nella stagione 2017-2018 passa dalla Polisportiva United al Sassuolo. Con la formazione neroverde disputa alcuni campionati giovanili. Nel 2020-2021 si trasferisce in prestito all’Angri. Poi il campionato con il Sorrento. Nel 2021-2022 comincia la stagione alla Polisportiva Santa Maria e a gennaio si trasferisce al Real Aversa.