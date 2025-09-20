Nola, pari in extremis con l’Afragolese: finisce 2-2

Il derby campano tra Nola e Afragolese si chiude con un emozionante 2-2. I bianconeri, reduci da una settimana complicata sul fronte infortuni (out Luan Silva e Faella), hanno acciuffato il pari solo al 94’ grazie al guizzo di Ahmetaj, evitando una sconfitta che avrebbe lasciato l’amaro in bocca.

La cronaca

Il Nola parte forte e al 12’ trova subito il vantaggio: cross perfetto di Nunziante dalla sinistra e colpo di testa vincente di Izzillo. L’Afragolese non si disunisce e al 36’ ristabilisce la parità con Torassa, pronto a ribadire in rete un cross rasoterra. Passano appena due minuti e gli ospiti ribaltano la gara con Gioielli, che svetta di testa e supera Montalti.

Il primo tempo si chiude con il Nola sotto di un gol e con l’infortunio di Capone, che lascia i suoi momentaneamente in dieci.

Nella ripresa mister Giampà inserisce forze fresche, alzando il baricentro. I bianconeri schiacciano l’Afragolese nella propria metà campo, creando occasioni ma senza concretizzare. Quando la sconfitta sembra ormai inevitabile, arriva il pareggio: sugli sviluppi di un corner, la palla resta viva in area e Ahmetaj la spinge dentro, facendo esplodere la gioia nolana.

Le parole di Giampà

«Abbiamo ottenuto un buon punto, meritato per la prestazione – ha dichiarato a fine gara il tecnico del Nola, Domenico Giampà – ma resta il rammarico: dominare e non vincere significa che qualcosa non ha funzionato. Dobbiamo crescere e limitare gli errori, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi: chi scende in campo dà sempre il massimo e non fa rimpiangere gli assenti».

Il tabellino

Reti: 12’ Izzillo (N), 36’ Torassa (A), 38’ Gioielli (A), 94’ Ahmetaj (N).

Nola: Montalti; Iannello (62’ D’Amore), Capone (46’ Cacciatore), Setola (62’ Romano), Nunziante; Marcelli, Izzillo, Berardocco (46’ Dell’Orfanello); Ahmetaj, Catalano (62’ Guarracino), Estrella. A disp.: De Franceschi, Torma, Papa, Severino. All.: Giampà.

Afragolese: Puca; Massaro, Longo (64’ Panariello), Torassa (58’ Sepe, 64’ Varriale), Ambrosio (52’ Sokouri, 64’ Varriale), Filippini, Elefante (81’ Fabiano), Nuredini, Gioielli, Nocerino, Senese. A disp.: Di Somma, Grieco, Giannini, Zerbo. All.: Ciaramella.

Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale (assistenti Fatati di Latina e Gambale di Albano Laziale).

Note: nessun ammonito; espulso Torassa dalla panchina.

La classifica

Con questo risultato, il Nola sale a 5 punti in campionato, in attesa del delicato turno infrasettimanale di mercoledì sul campo del Fasano.