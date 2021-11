Del Fes. Accettate le dimissioni di Robustelli che resterà nell’organigramma societario.

L’ASD DelFes comunica di aver accettato le dimissioni dall’incarico di capo allenatore coach Rodolfo Robustelli. Il tecnico – al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto sin qui – resterà nell’organigramma societario andando a ricoprire altri incarichi dirigenziali, per permettere alla società di continuare a crescere.

La nostra società, alla prima esperienza in un campionato di serie B, all’inizio di questo percorso era consapevole delle difficoltà e di un cammino che non sarebbe stato semplice.

L’ASD Del.Fes. sa di non essere esente da responsabilità e di aver commesso degli errori nel corso di questo inizio di stagione, ma cercherà di raggiungere in tutti i modi la permanenza nel campionato cadetto, obiettivo primario della stagione, per portare avanti il suo progetto.

“Sappiamo di avere delle responsabilità e che ci saranno oneri ed onori da sopportare nel corso della stagione – dichiara il presidente Gennaro Canonico – siamo una società giovane e degli errori sono comprensibili.

Oggi stiamo attraversando un momento complicato, i risultati non ci sorridono, ma con la forza del gruppo ed anche con il sostegno degli appassionati cercheremo di venirne fuori già a partire dalla partita di domenica contro la Virtus Arechi. Pertanto colgo l’occasione per invitare gli appassionati al palazzetto, per ritornare insieme al successo”.

