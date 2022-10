CALCIO : Chelsea e Liverpool sondano per Kvaratskhelia

di Carmine Guerriero

Il Liverpool dopo il deludente inizio di stagione sta valutando attentamente l’ipotesi di agire sulla fascia sinistra colmando il vuoto lasciato da Sadio Mane .

Attualmente gli inglesi soffrono pesantemente la sua assenza. La dirigenza ha iniziato a volgere lo sguardo al di fuori della costa oltremanica per riuscire ad individuare un degno sostituto. I tabloid inglesi dopo essere estasiati dalla prestazione del georgiano contro il Liverpool , insistono nell’ evidenziare il forte interesse dei team inglesi nei suoi riguardi . De Laurentis non sta guardare , infatti , sarebbe pronto a brindarlo facendo lievitare pesantemente il suo ingaggio (attualmente 1 milione di euro). L’impatto del giovane ragazzo nel calcio italiano è stato devastante: 7 reti , 5 assist in 13 partite (fonte opta). Victor Osihmen, compagno di reparto, ha affermato: “in allenamento è ancora più forte“ .

Le bellissime parole al miele del proprio compagno di reparto non fanno altro che esaltare il talento cristallino del giovane giorgiano . Di sicuro continueranno ad esserci sirene da diversi club blasonati, il ragazzo deve continuare il suo processo di crescita , pensando a migliorarsi giorno dopo giorno.

L’unica certezza sono l ‘affetto e il calore della tifoseria napoletana che nessun altro posto può garantirglielo.