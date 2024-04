SPERONE. RAF sarà la Guest Star della Festa di Sant’Elia a Luglio: Un Evento da non perdere

La Festa di Sant’Elia, uno degli eventi più attesi dell’estate, si prepara ad accogliere una guest star di fama internazionale per il clou della serata del 23 luglio 2024. Il presidente del Comitato Festa, Antonio Solombrino, insieme al suo vice Michele Longobardi e a Stefano Scafuri di Azzurra Spettacoli, hanno annunciato con entusiasmo che sarà RAF ad esibirsi in piazza Mercato, regalando al pubblico un’indimenticabile performance.RAF, uno degli artisti più amati e celebri della scena musicale italiana, porterà la sua energia e il suo talento sul palco della Festa di Sant’Elia, promettendo di regalare emozioni indimenticabili a tutti i presenti. Con una carriera ricca di successi e hit indimenticabili, RAF è una scelta perfetta per animare la serata e rendere ancora più speciale questa festa così amata dalla comunità locale.Ma le sorprese non finiscono qui! Questo annuncio è solo il primo di una serie di iniziative e eventi che il Comitato Festa ha in serbo per rendere la festività di Sant’Elia ancora più indimenticabile e coinvolgente per tutti i partecipanti. Saranno giorni ricchi di spettacoli, musica, gastronomia e tanto divertimento, pensati per celebrare al meglio le tradizioni e la cultura della nostra comunità.La presenza di RAF rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio per la città e un’opportunità imperdibile per tutti coloro che amano la musica e vogliono vivere momenti di grande intrattenimento. La Festa di Sant’Elia si conferma così come un evento di rilievo nel panorama delle manifestazioni estive, capace di attrarre persone da ogni parte del territorio.Preparatevi dunque a vivere una serata indimenticabile il 23 luglio, in compagnia di RAF e di tante altre sorprese che il Comitato Festa ha in serbo per voi.