Intervento immediato della polizia municipale in Via Madonna del Carmine dove nella tarda mattinata di ieri un’autista di nazionalità polacca con il suo tir ha bloccato il traffico. In evidente difficoltà per la manovra è stato assistito dagli agenti e da un autotrasportatore locale. Dopo aver sbloccato il traffico i poliziotti hanno accompagnato l’uomo a destinazione per i successivi controlli di polizia stradale.