AVELLA. Smart Culture Hub: il 4 Febbraio prende avvio la Rassegna Concertistica “Serate Armoniche” sotto la direzione artistica Larizza-Sirignano.

Smart Culture Hub: il 4 Febbraio prende avvio la Rassegna Concertistica “Serate Armoniche” sotto la direzione artistica Larizza-Sirignano. Dialoghi musicali con importanti musicisti del panorama colto europeo.

Domenica 4 Febbraio, alle ore 19.30, nella meravigliosa sala dello Smart Culture Hub di Avella, in Corso Vittorio Emanuele, si apre la prima Rassegna Concertistica “Serate Armoniche”. La rassegna sarà composta da 4 concerti che, con appuntamento mensile, si snoderanno fino a maggio e costituiranno il fulcro della Direzione Artistico Musicale svolta dall’Avvocato Antonio Larizza, cuore pulsante dello Smart Culture HUB, e

dal Soprano Irpino Maria Sirignano, impegnato da sempre nella esecuzione e diffusione della musica colta e non solo. Il 4 febbraio si esibirà il duo napoletano di fama internazionale minimoEnsemble, composto dal Contralto Daniela del Monaco e da Antonio Grande alla Chitarra. Il Duo nasce nel 1996 dall’incontro di due versatili musicisti napoletani uniti dal comune interesse per la musica da camera. Dopo aver eseguito gran parte del repertorio classico internazionale, si specializzano nello studio di opere in lingua napoletana dal Barocco alla musica contemporanea: sono infatti dedicatari e primi esecutori di diverse nuove pagine per questo organico. Del 2019 è il loro terzo CD dal titolo Lo guarracino e altre storie…frutto di una trentennale ricerca sul patrimonio musicale napoletano del XVIII secolo e sul suo inestimabile lascito culturale. Dal 2020 il duo ha avviato – su commissione dell’associazione Maggio della Musica di Napoli – il progetto Gouaches, cicli di concerti a tema con letture abbinate, suddivisi per epoche storiche dal Rinascimento ai nostri giorni. Non meno importanti saranno gli altri appuntamenti musicali. Si proseguirà a marzo con un concerto dedicato al repertorio per clavicembalo e flauto, ad aprile sarà ospite il Duo Colbran formato dal Soprano Giulia Lepore e da Alba Brundo

all’Arpa, a maggio si avrà un concerto dedicato al tango. Lo SMART CULTURE HUB si presenta dunque come luogo di incontro, galleria multifunzionale, dimora di mostre d’arte (pittura, fotografia, scultura, artigianato artistico) e live performance, interviste, dibattiti e confronti, per dare voce a chi ha necessità di un podio, per diffondere la propria arte o progetto emergente, ma anche a tutti coloro che sentono l’urgenza di comunicare se stessi attraverso le proprie opere. Nell’Hub la cultura trova il suo ruolo come driver di creatività, in un’ottica in cui i processi culturali diventano dualmente oggetto e promotori della crescita innovativa del territorio di Avella, già città d’arte. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Mondadori point di Avella o chiamare il numero 345 82 82 411.